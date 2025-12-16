Recordatorio – Aruba One Happy Island Lions Club ta invita comunidad pa participa: CAMINATA PA SALUD Y BIENESTAR – DIARANSON 17 DI DECEMBER 2025 PA 5:00 PM

ORANJESTAD –Diaranson 17 di december 2025, cuminsando pa5:00 or di atardi, lo tin tuma luga un Caminata Familiar pa promoveSalud y Bienestar na Linear Park. Un invitacion pa famianan, amigonan y coleganan pa participa hunto den un actividad saludabel, positivo y inclusivo.
Participacion ta AWG 10,00, so y tur participante lo ricibi na final di e caminata un bunita medaya como recuerdo y fruta fresco pa stimulaun estilo di bida saludabel.
Inscripcion ta posible via WhatsApp 568-0829, unda bo por registra y reserva bo luga cu anticipacion. Bo por yega e dia aki tambe registra, paga y participa.
E caminata aki no solamente ta enfoca riba salud fisico y bienestar, pero tambe ta duna cada participante e libertad pa cana pa un causa di su preferencia. Entre e causanan cu bo por representa tin, entre otro:
Cada participante por scoge su causa y expresa esaki di un manera creativo riba su T-shirt, asina promoviendo consciencia y inspirando otro den e comunidad.
Nos ta invita comunidad pa participa, move bo curpa, y cana hunto paun Aruba mas saludabel y solidario.
Prome cu e caminata inicia lo tin warm-up cu Zumba! Yega na Linear Park, e Leon grandi lo tey!!!!
Pa mas informacion y inscripcion:
📲 WhatsApp: 568-0829
Nos ta sperabo sin falta!.
Tambe si bo ta desea di haci un donacion poa famianan den necesidad bo por trece bo donacion e atardi aki.
Bo por duna:
– Cuminda seco / comestibel (aros, hariña, cumidanan den bleki, bleki sopi, cereal, pasta, lechi, buscuchi, juice……etc)
– Producto personal & higienico (deodorante, shampo, habon, pasta di djente, q-tipos…..etc)
– Productonan basico pa hogar (desinfectante, toilet paper, detergente, producto pa lava tayo…ect)
– Regalonan pa muchanan
– Cualkier otro tipo di apoyo pa famianan