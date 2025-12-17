[VIDEO] Accidente frontal cu hende pega bao dashboard dilanti Savaneta Kamp

Diaranson madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida y pega bao dashboard di un box truck dilanti Savaneta Kamp, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente frontal unda cu e chauffeur di un Honda Fit a bay banda robes di caminda bay dal frontal riba un box truck. Debi na e fuerte impacto e chauffeur di e box truck a haya basta sla y a keda pega bao dashboard di e truck. Na yegada di e ambulans nan a cuminsa atende cu e victima mientras na yegada di bombero nan a libera e chauffeur pega. Unabes libera a hiba e victima den ambulans nan a atende y transporte pa hospital.