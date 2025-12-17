Reflexión Diaranson 17 December 2025.

Den di tres siman di Advent, nos ta lanta mainta tempran pa nos alaba y honra Señor.
Nos por canta e grandeza di Señor, alabando su nomber.
Un tempo bunita cu nos tur ta prepara nos mes pa benida di Señor.
Nos mester jena nos curason cu hopi alegria pasobra ta un bunita fiesta nos ta bai tin cu benida di Señor.
Hopi amor nos mester pa nos por comparti cu nos famia y amistadnan.
E paz tambe ta hopi importante pa nos curason, pa nos por biba felis cu nos hendenan.
Aki nos speransa no mester keda afo, pasobra e ta e parti mas importante pa nos por logra e Paz, Amor y Alegria !