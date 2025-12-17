Bomberonan a bay parkeerplaats di hospital pa un auto na candela!

Diaranson mainta a drenta informe di un candela na Parkeerplaats Hospital. Mesora a dirigi bombero na e sitio. Na yegada di e bombero a bin compronde cu aki ta trata di un auto Mitsubishi cu tabata saca huma pero no tabata na candela. Pa mas seguridad a controla e situacion y a palabra cu e doño lo busca un mecanico pa atende cu e auto.

