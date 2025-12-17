Aportando na bienestar di deporte a traves di organision di “anti-doping” Patrick Werleman a atende e “2025 World Conference on Doping in Sport”

Manera ta conoci, den e mundo di deporte local y rond di mundo ta trata e tema di integridad, anti dopahe y “fair play”. Aruba sigur ta haci esaki, atraves di su su propio organisacion di “anti-doping” cu ta ARUNADO, unda cu director di Desaroyo di Comite Olimpico Arubano (COA) Sr. Patrick Werleman ta fungi como presidente. Ademas di esaki, e ta e actual vice-presidente di e “Regional Anti-Doping Organization” (RADO) di Caribe.

Como representantie di Aruba y Caribe, Patrick a atende e “2025 World Conference on Doping in Sport” cu a tuma luga durante e prome siman di december na Busan-Sur Korea. E conferencia aki a ser organisa pa Worl Anti-Doping Agency (WADA) cu colaboracion di “South Korea Anti-Doping Agency” y Ciudad Busan. Den e conferencia a conta cu participacion alredor di 1500 persona cu ta bin di e mundo di deporte, instancianan gubernamental, organisacion nacional y internacional dianti-doping, laboratorionan scientifico , media y otro proveedornan di servicionan cu tin di afinidad.

Den e edicion 2025 e World Conference a programa “high level discussions and debate” riba e programa di World Anti-Doping cu enfoke particular riba e “2027 World Anti-Doping Code and International Standards”. Esaki tin di haber cu e proceso di update e Code y e “9 International Standards” cu ta forma parti di e Code cu a inicia na 2023. Durante e conferencia a conclui e proceso di revision y update y a presenta e version final di e Code y Standards nobo cu lo drenta na vigor riba 01 januari 2027. #TEAMARU