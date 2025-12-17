[VIDEO] Bomberonan a bay pa un cas banda di Refresqueria Mayor den Koningstraat cu tabata na candela

Diaranson prome cu merdia a drenta informe di cu tin un cas na candela pega cu Refresqueria Mayor den Koningstraat mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e bomberonan a bin compronde cu tin 2 tanki gas pega cu e candela y a manda 2 bomberonan mesora pa saca esakinan for di e sitio. Ademas a pidi un ambulans pa un persona cu lo a guli basta huma den e refresqueria. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona na e sitio mes. Bomberonan a bringa e candela fuertemente cu un combate duro y directo y a domina esaki y a habri e lugar pa e aire sali cu e huma. Finalmente a logra paga e candela.