Corte Superior a dicidi conforme exigencia subsidiario di OM den caso ‘Last Call’

Corte Superior di Husticia a dicta sentencia contra e sospechoso I.M.P. den e caso penal Last Call. E

procedimento a trata unicamente e parti di castigo.

I.M.P. a wordo condena na 2023 pa homicidio di un mucha muher di 19 aña, cometi riba 4 di juni 2021.

Na 2024, Hoge Raad a anula e decision aki di Corte Superior, pero solamente pa loke ta e parti di castigo.

Esey a nifica cu Corte Superior mester a dicidi di nobo tocante e castigo y e medida cu lo wordo impone

riba e sospechoso.

Awe Corte Superior a condena e sospechoso pa un castigo incondicional di 6 aña di prison y e imposicion

di e medida di TBS cu condicionnan. Un di e condicionnan ta cu e ta wordo interna den un Clinica

Forensico Psiquiatrico, sigui pa un tratamiento ambulante. Tur esey mester bay bao supervision di

Reclassering.

Castigo di prision so no ta suficiente den e caso aki. Tratamento forensico specialisa ta necesario pa

preveni cu despues di cumpli su castigo, e sospechoso bolbe forma un peliger pa sociedad. Cu e

sentencia aki, sociedad ta wordo proteha contra e riesgo significativo di recidiva cerca e sospechoso aki.

Pa yega na su decision, Corte Superior a wak e gravedad di e hechonan castigabel y a tene cuenta cu e

conseho di e expertonan (un psiquiatra y un psicologo) pa aplica Ley pa adulto, aunke e sospechoso

tabata menor di edad ainda tempo di e hecho. E expertonan a constata cu por papia di un trastorno cu

ta haci cu e sospechoso tin responsabilidad limita pa su actonan, y cu tratamiento ta necesario.

E tratamiento aki por tuma lugar unicamente via e medida di TBS. E expertonan ta considera cu

tratamento forzoso no ta necesario tanten cu e sospechoso cumpli cu e condicionnan. Na e momento cu

e keda sin cumpli, e medida por wordo cambia den TBS cu internacion forzoso.

Ta pesey mes cu Corte Superior a dicidi pa TBS cu condicion, banda di e castigo di prison maximo posibel

cu un duracion di 6 aña.

TBS ta significa terbeschikkingstelling: un medida den cual un persona cu tin un trastorno mental mester

wordo trata obligatoriamente, pa evita cu despues di su castigo e sigui di forma un peliger.

Hof beslist conform subsidiaire eis OM in zaak ‘Last Call’

Het Hof heeft uitspraak gedaan tegen de verdachte I.M.P. in de strafzaak Last Call. Het ging hierbij

uitsluitend om de strafoplegging. I.M.P. was in 2023 veroordeeld vanwege doodslag op een 19-jarig

meisje, gepleegd op 4 juni 2021. In 2024 heeft de Hoge Raad deze beslissing van het Hof vernietigd,

maar alleen voor wat betreft de strafoplegging. Dit betekende dat het Hof opnieuw moest beslissen over

de straf en de maatregel die aan de verdachte moet worden opgelegd.

Vandaag heeft het Hof de verdachte veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstaf van zes jaar

en de oplegging van de TBS-maatregel met voorwaarden. Een van die voorwaarden is behandeling door

een opname in een gespecialiseerde kliniek, te weten een Forensisch Psychiatrisch Centrum, gevolgd

door een ambulante behandeling en dat alles onder reclasseringstoezicht. Een gevangenisstraf alleen

volstaat in dit geval niet. Gespecialiseerde forensische behandeling is noodzakelijk om te voorkomen dat

hij na het uitzitten van zijn straf opnieuw een gevaar vormt voor de samenleving. Met deze uitspraak

wordt de samenleving beschermd tegen het aanzienlijke risico op recidive bij deze verdachte.

Bij deze beslissing heeft het Hof gekeken naar de ernst van de strafbare feiten en rekening gehouden

met het advies van de deskundigen, de psychiater en de psycholoog, om het volwassenenstrafrecht toe

te passen, ook al was de verdachte tijdens het feit nog minderjarig. De deskundigen stelden vast dat

sprake is van een stoornis waardoor de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en dat

behandeling noodzakelijk is. Deze behandeling kan alleen plaatsvinden via de TBS-maatregel.

Dwangverpleging achten de deskundigen nog niet zolang de verdachte zich aan de voorwaarden houdt,

maar wanneer hij dit niet doet kan de maatregel alsnog worden omgezet in TBS met dwangverpleging.

Daarom heeft het Hof TBS met voorwaarden opgelegd naast de maximaal mogelijke gevangenisstraf

voor de duur van 6 jaren.

TBS betekent terbeschikkingstelling: een maatregel waarbij iemand met een psychische stoornis

verplicht behandeld wordt om te voorkomen dat die persoon na zijn straf opnieuw gevaarlijk wordt en

om de samenleving te beschermen.