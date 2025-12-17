 Posted in INCIDENTE

Polis a para controla un auto sospechoso para na un adres sospechoso!

18:05  December 17, 2025  Leave a comment

Durante patruya polis a para controla un auto sospechoso cu a yega na un adres sospechoso na Sero Janchi unda sa haya varios persona sospechoso. Despues di e control polis a sigui cu nan patruya.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *