CITRO Curaçao a lastra un boto for di e barancanan y a hib’e di un forma sigur na e marina

Ayeranochi, Guarda Costa a solicita ayudo pa rescata y tow un boto cu a accidenta den e awanan spaño. Despues di varios intento cu otro botonan, cu aparentemente no tabata tin exito, e boto di rescate Dick Braakman, cu su motornan potente y e cabuya fuerte pa ranca, a logra saca e boto for di e barancanan sin hopi esfuerso. Despues, e boto a ser getouw te na e marina, unda a ela ser saca for di e awa pa asegura e inspeccion di e daño. E magnitud di e daño material tabata parce di ta menor.
Otro exitoso operacion di rescate di CITRO Curaçao den bon colaboracion cu Guarda Costa di Caribe!