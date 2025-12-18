 Posted in INCIDENTE

Polis y ambulans a bay Sabana Blanco pa un homber maltrata

00:31  December 18, 2025

Diaranson atardi a drenta informe di un caso di maltrato na Sabana Blanco, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un persona bao influencia cu ta bisa cu nan a caba di maltrate. Polis a bis’e cu ora cu e ta na tino e bay entrega keho na recherche. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pa e lesionnan ricibi.

