Atleta Olimpico di Taekwondo na Aruba pa entrenamento cu seleccion Maria Sara Grippoli OLY di Uruguay di bishita riba nos isla

Aruba no ta solamente un destino turistico pa esnan cu kier disfruta di nos isla, si no tambe di atletanan di rendimento cu ta busca un sitio cu ta combina siguridad, trankilidad y hospitalidad pa por haci un campo di entrenamento. Den e caso di Aruba Taekwondo Bond y su entrenadora di e seleccion femenino, a invita y ricibi athleta Maria Sara Grippoli OLY na Aruba. Manera ta conocí, e entrenadora ta Monica Pimentel OLY cu tambe ta un atleta Olimpico cu a representa Aruba na Rio20156.

Maria Sara Grippoli ta un atleta Olimpico di Taekwondo cu a participa na Paris2024 y ta sub-campeon di Weganan Panamericano Junior ASU2025. Maria a haci su campo di entrenamento cu su entrenador Mayko Votta pa asina por entrena cu e seleccion femenino di Aruba Taekwondo Bond. Maria y Mayko a keda Aruba pa 1 siman unda cu a haci sesionnan tecnico/ tactico y a finalisa cu sesionnan di combate riba diabierna y diasabra. Di banda di Aruba, e meta di e siman di entrenamento tabata pa evalua e estado competitivo actual di e atletanan Jaimar Chirnos, Ayleen van Geene y Alisha van Geene pa asina por hasi e adaptacion pa temporada 2026.