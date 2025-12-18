Reflexión Diahuebs 18 December 2025.

Awe mainta ta spierta riba un dushi dia cu hopi speransa cu lo bira un dia exitoso.
Pesey nos ta gradici nos bon Dios prome cu tur cos.
Dios ta juda nos den tur momento cu nos ta pega o tranka y mester su ayudo.
Nunca duda den Señor, pasobra Tata no ta laga nos na caya.
Su poder ta inmenso.
Nos ta den temporada di fin di aña y tempo di binimento di Niño Hesus.
Pa nos ta bon prepara pa e gran fiesta aki nos mester prepara nos curason tambe.
Nos por hasi obranan di caridad, juda otronan, cu den bista di nos bon Dios ta hopi bunita tambe i ta hasi nos Señor hopi contento.
Esaki ta keda den nos beneficio y Señor lo duna nos bida largo.
Dimes nos curason lo ta hopi contento y felis ta nos biba.