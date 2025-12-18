Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici un y tur: “CAMINATA PA SALUD Y BIENESTAR” TA RESULTA UN GRAN ÉXITO

ORANJESTAD – Diaranson 17 di december 2025, Aruba One Happy Island Lions Club a realisa cu gran exito e “Caminata pa Salud y Bienestar” na Linear Park. E evento a reuni famia-, amigo-y miembronan di e comunidad den un atardi dedica na movimiento, consciencia social y solidaridad comunitario.
E programa a cuminsa cu hopi entusiasmo cu un warm-up di Zumba, bao instruccion di Thyara Doornkamp, cu a prepara e participantennan fisico y mentalmente pa e caminata. Su energia y entusiasmo a contribui significativamente na crea un ambiente positivo, inclusivo y anima, unda promocion di salud fisico y bienestar comunitario tabata central. Aruba One Happy Island Lions Club ta expresa un danki especial na Thyara Doornkamp pa su aporte profesional y motivador.
Durante e caminata, cada participante tabata liber pa cana pa un causa di su preferencia, manera diabetes, conscientizacion di cancer, salud mental, bista, medio ambiente, hubentud, ayudo humanitario y mitigacion di hamber. Esaki a promove consciencia riba diferente necesidadnan social y a fortalece e sentido di compromiso y responsabilidad comunitario.
Na final di e actividad, tur participantennan a ricibi un bunita medaya conmemorativo, hunto cu bacoba y awa, stimulando cada uno pa sigui promove un estilo di bida activo y saludabel.
Aruba One Happy Island Lions Club ta expresa su agradecimiento special na Lions Club International Foundation (LCIF), Kong Hing Wholesale, Compra NV, Sandra’s Garden, prensa en general pa nan balioso contribucion y cooperacion, cu a haci posibel e exito di e evento. Un danki sincero tambe ta bay na tur esnan cu a haci donacion pa nos proyectonan comunitario di december 2025, den cual nos enfoke ta riba apoyo na famianan den necesidad durante e temporada di Pasco.
Un reconocimiento particular ta bay na e hoben studiante Joshua Muyden di EPI – Sector Hospitalario, cu a participa como boluntario durante e evento como parti di su proyecto escolar. Aruba One Happy Island Lions Club ta desea nos amigo Joshua hopi exito den su estudio y desaroyo profesional.
Cu e Caminata pa Salud y Bienestar, Aruba One Happy Island Lions Club ta reafirma su compromiso cu e 9 Causanan Global di Lions Clubs International Foundation (LCIF): Diabetes, Vision, Cancer infantil, Hamber, Medio Ambiente, Ayudo Humanitario, Salud Mental, Hubentud y Desastre Humanitario. A traves di iniciativanan manera esaki, e club ta sigui fortalece su mision di servicio y impacto positivo den nos comunidad.
Bo ta desea di haci un contribucion? Bo por yuda nos door di haci un donacion na Aruba Bank – Fundacion One Happy Island Lions Club, Account: 6005880190, anotacion: OHIL Servicio.
Un bez mas danki na tur participante y e amigonan Leon nobo cu nos organizacion a haya ayera, keda pendiente pa nos proximo actividadnan, bishita nos pagina di Facebook Aruba One Happy Island Lions Club y keda altanto. Pa demas informacion riba proyectonan futuro, por tuma contacto via WhatsApp 568-0829 of email: ohilclubaruba@gmail.com.
We Serve.