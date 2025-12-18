Memoria, Balor y Dignidad 2025: Combersacion pa spierta nos consenshi   Un momento di reflexion nacional riba Dia Internacional di Derecho Humano 

ORANJESTAD – Den cuadro di Dia Internacional di Derecho Humano (10 di december), un comision conforma pa miembronan di institutonan cultural y educativo a organisa un encuentro di gran balor simbolico y historico pa marca un momento importante pa Aruba.
E iniciativa, bao e titulo Memoria, Balor y Dignidad: Combersacion pa spierta nos consenshi, ta forma parti di un esfuerso continuo pa sensibilisa e pueblo di Aruba tocante nos historia, nos dignidad humano y nos herencia documental.
E comision organisador a consisti di: Fundacion Amigonan di Archivo, Stichting Vrienden van de Biblioteca Nacional Aruba, Aruba National Committee for the Memory of the World Program, Archivo Nacional Aruba (ANA), Biblioteca Nacional Aruba (BNA) y National UNESCO Commission for Aruba.
Un mensahe pa henter pueblo di Aruba
E aña aki, UNESCO ta subraya temanan manera racismo, discriminacion, igualdad y dignidad humano.
Pa e encuentro di 10 di december a invita algun instituto y personanan clave, pa duna nan aporte na e topico aki cu ta significativo pa henter comunidad.
Durante e atardi aki, e prome panel conforma pa Renwick Heronimo (BNA), Johny van Eerden y Edric Croes (ANA) a tene un discusion tocante e carta mas bieu di Aruba tocante Derecho Humano.
Despues, esnan presente por a haci pregunta.
Siguientemente, e prome orador, Jeannette Richardson-Baars, di Coordinatiecentrum Mensenhandel en Mensensmokker Aruba (CMMA) a papia tocante sclavitud y traficacion di hende den tempo moderno.
E di dos orador, Aldrick Pontilius, di Sindicato FTA, a elbora tocante derecho di trabou y dignidad di e trahado, di e trahado esclavisa te cu e trahado paga.
Artista, Sra. Marilies Becker a presenta un bunita poema relata na Dia di Derechonan Humano.
A sigui turno pa e hoben Dyrick Wouters, di apenas 16 aña splica cu cuido di naturalesa ta
cuido di dignidad humano. Un presentacion hopi poderoso mes.
Como siguiente orador, Ginelly Quandt, di Wikipedia Aruba a papia tocante e importancia di
herencia documental, pa conta historia for di propio narativa. Liesje Proveyer di Departamento di Cultura pa medio di su presentacion a enfoca riba e echo cu derechonan cultural ta derechonan humano.
Finalmente, tur 5 orador a forma un panel, caminda a discuti un biaha mas riba e topiconan cu oportunidad pa interactua cu publico.
Importancia di memoria documental pa Aruba
Memoria di un pueblo ta un aspecto sumamente importante den su formacion, den su pasado, su actitud actual y su pasonan futuro. Ta pa e motibo aki UNESCO a crea e programa global ‘Memory of the World’ (MoW) of Memoria di Mundo, cu e meta pa proteha, preserva y garantisa accesibilidad universal na documentonan cu ta testigua historia di humanidad. E programa ta enfatisa cu herencia documental ta pertenece na un y tur, sin ningun obstaculo pa su uzo.
Den caso di Aruba, e otorgamento di e status di Memoria di Mundo na un seleccion di documentonan cu ta importante pa studia e historia di sclavitud di Aruba y entre nan e “Carta Capriles”, cual ta un documento den e Coleccion Hartog di Departamento Arubiana-Caribiana di Biblioteca Nacional Aruba (BNA) ta pone un luz riba parti di nos historia. Cual pa mas di un siglo a keda scondi.
Un momento pa honra, proteha y reflexiona
E momento special aki di 10 di december a enfoca riba:
- honra y proteha documentonan historico
- reflexion riba nos identidad como pueblo
- dialogo intergeneracional
- conexion entre pasado y presente.
E documentonan aki, cu awor ta haya proteccion internacional ta yuda reconstrui e
narativa cu a keda suprimi pa mas di un siglo, restaurando dignidad y creando espacio pa comprension riba nos identidad como pueblo.