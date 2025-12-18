Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e crusada banda di e pompstation Ponton

Diahuebs merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada pompstation na Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e chauffeur di un Toyota Yaris saliendo for di e pompstation no a duna preferencia na e Suzuki Grand Vitara biniendo di nort y a bay dal e den banda heridando e dama chauffeur di e Suzuki. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.