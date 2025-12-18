Ministerio di Turismo, Transporte y Labor Departamento di Labor y Investigacion (DAO)

ORANJESTAD- Ministerio di Turismo, Transporte y Labor hunto cu Departamento di Labor y
Investigacion (DAO) ta anuncia un cambio den e limite di salario pa cu aplicacion di e
Ordenansa Laboral 2013.
Entrante 1 di januari 2026 ta drenta na vigor un cambio den e ley di salario minimo.
E salario minimo pa luna y pa siman lo wordo adapta pa un salario minimo pa ora y tambe lo
coregi e factor pa calcula e salario pa luna. Na e manera aki tur trahado cu tin 18 aña di edad of
mas tin derecho riba un salario minimo pa ora independiente di e cantidad di oranan cu e ta traha
pa dia of pa siman.
E suma di salario minimo pa un trahado cu tin 18 aña di edad of mas ta bira Afl. 11,58 pa ora. Cu
e cambio aki entrante 1 januari 2026 tur dunado di trabou tin un obligacion pa paga su
trahadonan no menos cu e salario minimo pa ora. A base di e cantidad di oranan di trabou
cumbini den e contracto laboral ta calcula e salario minimo pa siman y/of pa luna.
Como consecuencia di e cambio den e ley di salario minimo pa un salario minimo pa ora e
limite di salario pa cu aplicacion di e Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013)
tambe lo bay ta ahusta entrante 1 di januari 2026.
E Ordenansa Laboral 2013 ta e ley cu ta regla e condicionnan di trabou manera entre otro e
oranan maximo cu por traha pa dia of pa siman, dianan di sosiego, pago di overtime ora ta
surpasa e oranan maximo di trabou y pago extra pa traha riba un dia di fiesta etc.
E Ordenansa Laboral 2013 no ta aplicabel pa tur trahado pero ta conta solamente pa trahadonan
cu ta cay bou di e limite di salario.
E limite di salario nobo lo bira entrante 1 di januari 2026, e salario minimo
pa luna (a base di un duracion di trabou di 45 ora pa siman) Afl. 2.257,93 x factor 2.5=
Afl. 5.644,83 pa luna. Esaki kiermen cu trahadonan cu ta gana un salario di Afl. 5.644,83 pa
luna of Afl. 67.737,96 pa aña of menos, ta haya proteccion di e Ordenansa Laboral 2013 y tin
derecho riba tur e condicionnan di trabou stipula den e ley aki. DAO ta pidi tur trahado y
principalmente dunadonan di trabou pa tene bon cuenta cu e cambio aki.
Pa ricibi mas informacion riba e salario minimo pa ora cu ta drenta na vigor 1 januari 2026, por
haci uzo di e siguiente instrumentonan:
Ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid
Paardenbaaistraat 11
Tel. 5237720 / Fax 5237772
E link pa SUELDO app (DAO calculator salario minimo pa ora):
Documento Frequently Asked Questions (FAQ) riba e salario minimo pa ora
disponibel den diferente idioma riba e website di DAO: www.daoaruba.com.
Documento Frequently Asked Questions (FAQ) pa e grupo specifico di
personal domestico riba e salario minimo pa ora disponibel den diferente
idioma riba e website di DAO: www.daoaruba.com.
Por email na : dao.uurloon@gmail.com of por manda un
WhatsApp:5936934 (solamente pa pregunta riba salario minimo pa ora).
Por yama na tel: 5237720 of por bishita oficina di DAO situa na
Paardenbaaistraat 11 entre 7:30 am pa 12:00 pm y 1:00 pm pa 3:00 pm.