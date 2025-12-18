Ministerio di Turismo, Transporte y Labor Departamento di Labor y Investigacion (DAO)

ORANJESTAD- Ministerio di Turismo, Transporte y Labor hunto cu Departamento di Labor y

Investigacion (DAO) ta anuncia un cambio den e limite di salario pa cu aplicacion di e

Ordenansa Laboral 2013.

Entrante 1 di januari 2026 ta drenta na vigor un cambio den e ley di salario minimo.

E salario minimo pa luna y pa siman lo wordo adapta pa un salario minimo pa ora y tambe lo

coregi e factor pa calcula e salario pa luna. Na e manera aki tur trahado cu tin 18 aña di edad of

mas tin derecho riba un salario minimo pa ora independiente di e cantidad di oranan cu e ta traha

pa dia of pa siman.

E suma di salario minimo pa un trahado cu tin 18 aña di edad of mas ta bira Afl. 11,58 pa ora. Cu

e cambio aki entrante 1 januari 2026 tur dunado di trabou tin un obligacion pa paga su

trahadonan no menos cu e salario minimo pa ora. A base di e cantidad di oranan di trabou

cumbini den e contracto laboral ta calcula e salario minimo pa siman y/of pa luna.

Como consecuencia di e cambio den e ley di salario minimo pa un salario minimo pa ora e

limite di salario pa cu aplicacion di e Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013)

tambe lo bay ta ahusta entrante 1 di januari 2026.

E Ordenansa Laboral 2013 ta e ley cu ta regla e condicionnan di trabou manera entre otro e

oranan maximo cu por traha pa dia of pa siman, dianan di sosiego, pago di overtime ora ta

surpasa e oranan maximo di trabou y pago extra pa traha riba un dia di fiesta etc.

E Ordenansa Laboral 2013 no ta aplicabel pa tur trahado pero ta conta solamente pa trahadonan

cu ta cay bou di e limite di salario.

E limite di salario nobo lo bira entrante 1 di januari 2026, e salario minimo

pa luna (a base di un duracion di trabou di 45 ora pa siman) Afl. 2.257,93 x factor 2.5=

Afl. 5.644,83 pa luna. Esaki kiermen cu trahadonan cu ta gana un salario di Afl. 5.644,83 pa

luna of Afl. 67.737,96 pa aña of menos, ta haya proteccion di e Ordenansa Laboral 2013 y tin

derecho riba tur e condicionnan di trabou stipula den e ley aki. DAO ta pidi tur trahado y

principalmente dunadonan di trabou pa tene bon cuenta cu e cambio aki.

Pa ricibi mas informacion riba e salario minimo pa ora cu ta drenta na vigor 1 januari 2026, por

haci uzo di e siguiente instrumentonan:

Ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid

Paardenbaaistraat 11

Tel. 5237720 / Fax 5237772

 E link pa SUELDO app (DAO calculator salario minimo pa ora):



 Documento Frequently Asked Questions (FAQ) riba e salario minimo pa ora

disponibel den diferente idioma riba e website di DAO: www.daoaruba.com.

 Documento Frequently Asked Questions (FAQ) pa e grupo specifico di

personal domestico riba e salario minimo pa ora disponibel den diferente

idioma riba e website di DAO: www.daoaruba.com.

 Por email na : dao.uurloon@gmail.com of por manda un

WhatsApp:5936934 (solamente pa pregunta riba salario minimo pa ora).

 Por yama na tel: 5237720 of por bishita oficina di DAO situa na

Paardenbaaistraat 11 entre 7:30 am pa 12:00 pm y 1:00 pm pa 3:00 pm.