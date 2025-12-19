[VIDEO] Polis a topa chauffeur burachi drumi den auto meymey di caminda casi a dal riba muraya di cas na Papilon

Diabierna mainta a drenta informe di cu tin un auto para meymey di caminda cu casi a dal muraya di un cas na Papilon, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e auto casi pega riba muraya di un cas y e chauffeur drumi den auto. Ora cu polis a bay atende e chauffeur a nota cu esaki ainda ta bao influencia di alcohol. Polis a dun’e un “rij-verbod” (prohibicion pa stuur auto) di algun ora y a pidi e vehiculo di transporte pa dun’e un lift pa su cas. Despues di e “rijverbod” e lo por bay busca su auto.