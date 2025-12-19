Reflexión Diabierna 19 December 2025.

Un bunita dia pa cuminsa na gradici nos bon Dios, cu semper a cuida nos di tur peliger.
Nos ta den otro fin di siman cu hopi actividad di fin di an̈a pa pueblo gosa.
Nos ta den di tres siman di advent y misanan di aurora.
Ta temporada pa limpia nos alma y prepara pa jegada di
Niño Hesus.
Tambe mester hopi union den cada famia pa asina tin comprencion y union de tur hogar.
Hopi speransa cu mester ta e base pa nos por logra e meta pa e felicidad pa nos hendenan.
E felicidad ta hasi nos curason contento y nos lo biba felis bida largo.