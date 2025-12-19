Preventief fouilleren Carnaval 72

Den Carnaval 72 Polis lo controla preventivamente (o sea preventief fouilleren) riba posesion di arma.

Esaki lo bay mescos cu añanan anterior y ta pa hisa e seguridad riba caya y pa baha mas tanto cu ta posibel, e peliger cu arma y cu e uso di arma ta trece cu ne.

E prome parada di Carnaval unda lo ristra preventivamente ta Fakkel na Oranjestad riba 3 y 4 di januari 2026.

Den cuadro di preventief fouilleren Polis ta autorisa pa para personanan y controla nan na nan paña, pa pidi hende pa habri tas y paki y pa ristra den esakinan, y pa ristra den autonan y otro vehiculonan riba posesion di arma.

Ademas di Fakkel, e autorisacion pa ristra preventivamente ta encera na Oranjestad Carnaval di Mucha (prome di februari), Lighting Parade (7 y 8 di februari) y Parada Grandi (15 di februari).

Na San Nicolas e ta encera Jouvert Morning (6 di februari), Carnaval di Mucha (8 di februari), Parada di Luz (12 y 13 di februari) y Parada Grandi (14 di februari).

E agenda di ristramento preventivo ta como lo siguiente:

Fakkel na Oranjestad

3 di januari 2026 di 7 or di anochi pa 4 di januari 2026 pa 7 or di mainta.

Carnaval di Mucha na Oranjestad

prome di februari 2026 di 12 or di merdia te mey di anochi.

Jouvert Morning na San Nicolas

6 di februari 2026 di 10 or di anochi te 7 di februari 2026 pa 11 or di mainta.

Lighting Parade na Oranjestad

7 di februari 2026 di 7 or di anochi pa 8 di februari 2026 pa 7 or di mainta.

Carnaval di Mucha na San Nicolas

8 di februari 2026 di 12 or di merdia te mey di anochi.

Parada di Luz na San Nicolas

12 di februari 2026 di 7 or di anochi te 13 di februari 2026 pa 7 or di mainta.

Parada Grandi na San Nicolas

14 di februari 2026 di 11 or di mainta te 11 or di anochi.

Parada Grandi na Oranjestad

15 di februari 2026 di 10 or di mainta te 11 or di anochi.

Ministerio Publico ta desea pueblo di Aruba feliz Carnaval 72. Hunto cu Polis, Ministerio Publico lo para pa proteccion di seguridad di tur hende.

Preventief fouilleren Carnaval 72

