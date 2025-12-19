Bureau Traimerdia a tene su ultimo encuentro di aña 2025

ORANJESTAD – BTM a celebra su ultimo teambuilding di aña 2025 cu un desayuno di pasco.

Conhuntamente a reflexiona riba e trabou cu tur empleado ta eherce cu amor y pasion pa nos muchanan despues di ora di scol.

Durante e mainta directora di BTM, Marelene van der Linde a expresa su gradicimento na tur empleado pa nan dedicacion durante aña 2025.

Tambe a bin pa dilanti cu na momento cu bo ta wak, sinti y papia di cambio ta significa cu BTM ta progresando y innovando.

Esaki solamente tabata posibel door di tin colaboracion y trabou den ekipo.

Alabes e directora a anuncia un proyecto cu lo inicia na januari 2026 na unda BTM lo tin su website y ta bay den e direccion di ta mas automatisa y digitalisa pa su clientenan.

BTM a duna elogio na tur empleado pa nan fieldad durante e añanan laborando na BTM.

Pa termina BTM ta extende su mas sincero gradicimento na tur empleado , stakeholders y Ministerio di educacion pa nan dedicacion durante aña 2025.

Alabes ta desea henter Aruba un feliz pasco y un aña 2026 positivo y exitoso.