OM cera di 22 di december 2025 te 2 di januari 2026

Balie di Ministerio Publico ta cera relaciona cu e dianan di fiesta desde 22 di december 2025 te cu 2 di januari 2026. Tuma nota: durante e periodo aki pagonan online ta sigui posibel. Riba 5 di januari 2026 Ministerio Publico lo habri su portanan pa publico atrobe y balie lo ta para cla pa gustosamente sirbi e ciudadano.

Ministerio Publico ta conta riba comprension pa e ceramento temporal aki y ta desea un y tur dianan di fiesta prospero y contento. Nos ta look forward pa por atende bo persona na 2026.

OM gesloten van 22 december 2025 tot en met 2 januari 2026

De publieksbalie van het openbaar ministerie zal in verband met de feestdagen gesloten zijn vanaf 22 december 2025 tot en met 2 januari 2026. Let wel: online betalingen blijven gedurende deze periode mogelijk. Vanaf 5 januari 2026 is het openbaar ministerie weer normaal geopend zijn voor het publiek en staat de balie de burger graag opnieuw ten dienste.

Het openbaar ministerie rekent op uw begrip voor deze tijdelijke sluiting en wenst u voorspoedige feestdagen toe. Wij kijken ernaar uit u in 2026 weer te mogen ontvangen.