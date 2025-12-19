Aruba Airport Authority N.V. N ta partner cu U.S. Customs and Border Protection y iProov pa introduci Enhanced Passenger Processing (EPP) pa e pasaheronan cu ta biaha pa Merca  [🇦🇼🇺🇸🇪🇸] 

Oranjestad – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), den colaboracion cu U.S. Customs and Border Protection (CBP) y iProov, ta contento pa anuncia cu Enhanced Passenger Processing (EPP) ya caba ta disponibel na e facilidad di U.S. Pre-Clearance di Aruba. Despues di a termina cu e instalacion di e ‘hardware’ na inicio di e siman, diamars CBP a cuminsa procesa e biaheronan Mericano haciendo uzo di EPP.
EPP ta ofrece un experiencia di salida moderno y biometrico diseña pa haci e proceso di pre-clearance mas lihe, mas suave y mas eficiente. EPP ta den uzo den diferente aeropuerto manera Orlando International Airport (MCO) y Dublin Airport, EPP ta verifica identidad den algun seconde, di e manera aki ta reduci e tempo di espera y ta crea un fluho sin problema pa e ciudadanonan Mericano cu ta sali pa bolbe nan cas.
Con EPP ta funciona
- Pa medio di un scan biometrico lihe cu ta cuadra cu cara di e pasahero cu su paspoort den algun seconde.
- Procesamento adapta pa grupo, cu ta permiti pa acomoda famia y mucha.
- Interaccion breve cu un oficial di CBP, sigui pa un acceso direct na e porta di embarcacion.
- Tempo di warda reduci, locual ta permiti e pasaheronan pa disfruta di nan ultimo momentonan na Aruba.
- EPP no ta rekeri un solicitud, y ta disponibel automaticamente pa e ciudadanonan Mericano cu ta sali di Aruba.
“Introduccion di Enhanced Passenger Processing ta un logro oportuno y importante, yudando aeropuerto pa ofrece un experiencia di salida mas trankil y mas eficiente pa e pasaheronan cu ta biaha pa Merca, specialmente mientras nos ta avansa den e fase di construccion di expansion Gateway 2030”, tabata expresion di Jurgen Benschop, Chief Operations Officer na Aruba Airport Authority N.V. Benschop a continua bisando: “Conhuntamente cu nos socionan, nos ta mantene nos compromiso cu innovacion y excelencia di servicio y nos ta gradici e pasenshi di nos pasaheronan mientras nos ta sigui construi un aeropuerto mas moderno y eficiente pa futuro.”
“Nos ta contento di por trece Enhanced Passenger Processing pa Aruba”, asina Wendell A. Roberts, Port Director, CBP Aruba Pre-Clearance a bisa. El a continua bisando cu “E tecnologia ta fortalece siguridad mientras e ta ofrece un experiencia di salida moderniza y acelera pa e ciudadanonan Mericano cu ta regresa nan cas”.
“Nos ta contento di por a partner cu Aruba Airport Authority y CBP pa trece EPP na e area di Pre-Clearance di Merca na Aruba”, asina Andrew Bud, fundado y CEO di iProov a expresa. Bud a continua bisando cu: “E implementacion aki ta mehora e eficiencia operativo y ta garantisa un ingreso lihe y sin complicacion na Merca, locual ta permiti e pasaheronan Mericano cu ta saliendo, incluyendo nan famia y esnan cu tin mester di asistencia, tin mas tempo pa disfruta di e dushi isla.”
Mirando cu mayoria di e bishitantenan cu ta bin Aruba ta bin for di Merca, e lansamento di EPP ta marca un logro importante pa mehora e experiencia di biahe y fortalece e eficiencia operativo di aeropuerto. Door di acelera e proceso di pre-clearance y reduci e tempo cu e pasahero mester warda, EPP ta facilita e biahe di e pasaheronan Mericano cu ta bandonando nos isla. E proceso optimalisa ta mehora e experiencia di e pasahero y ta sostene nos esfuersonan continuo pa optimalisa e operacionnan di aeropuerto durante e temporadanan di mas halto.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 19 di December, 2025
Aruba Airport Authority N.V. Partners up with U.S. Customs and Border Protection and iProov to Introduce Enhanced Passenger Processing (EPP) for U.S.-Bound Travelers
Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), in partnership with U.S. Customs and Border Protection (CBP) and iProov, is pleased to announce that Enhanced Passenger Processing (EPP) is now live at Aruba’s U.S. Pre-Clearance facility. After completing hardware installation earlier this week, CBP began processing U.S. citizens using EPP on Tuesday.
EPP brings a modern, biometric departure experience designed to make the Pre-Clearance process faster, smoother, and more efficient. Already in use at airports such as Orlando International Airport (MCO) and Dublin Airport, EPP securely verifies traveler identity in seconds, reducing wait times and creating a more seamless flow for departing U.S. citizens returing home..
How EPP Works
Through a brief facial biometric scan, EPP matches a traveler to their passport biometric credentials and CBP’s Traveler Verification Service (TVS), eliminating the need to present a physical passport unless additional review is required.
Key benefits include:
- Quick biometric verification matching a traveler’s face to their passport in seconds
- Group-friendly processing, accommodating families & children
- Brief interaction with a CBP officer, followed by direct access to the departure gate
- Reduced queue times, giving passengers more time to enjoy their final moments in Aruba
- EPP requires no application and is automatically available to U.S. citizens departing Aruba.
The introduction of Enhanced Passenger Processing is a timely and important milestone, helping us deliver a smoother and more efficient departure experience for U.S.-bound travelers, especially as we navigate the construction phases of our Gateway 2030 expansion,” said Jurgen Benschop, Chief Operations Officer at Aruba Airport Authority N.V. “Together with our partners, we remain committed to innovation and service excellence, and we appreciate our passengers’ patience as we continue building a more modern and efficient airport for the future.
“We are pleased to bring Enhanced Passenger Processing to Aruba,” said Wendell A. Roberts, Port Director, CBP Aruba Pre-Clearance. “The technology strengthens security while offering a modernized, expedited departure experience for U.S. citizens returning home.”
We are delighted to partner with Aruba Airport Authority and CBP to bring EPP to Aruba’s U.S. Preclearance site,” said Andrew Bud, founder and CEO, iProov. “This deployment improves operational efficiency and ensures a fast and relaxed border entry into the United States, allowing departing U.S. visitors, including families and those requiring assistance, more time to enjoy the beautiful island.”
With the majority of Aruba’s visitors originating from the United States, the launch of EPP marks an important step in elevating the overall travel experience and strengthening operational efficiency at the airport. By streamlining the Pre-Clearance process and reducing wait times, EPP helps create a smoother journey for departing U.S. travelers. This enhanced flow improves the passenger experience and supports our continued efforts to optimize airport operations during peak travel periods.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: 19 December, 2025
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba (N.V.) se asocia con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y con iProov para implementar el Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP) para viajeros con destino a EE. UU.
Oranjestad, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA), en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) e iProov, se complace en anunciar que el Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP) ya está disponible en las instalaciones de preautorización de Aruba en EE. UU. Tras completar la instalación del hardware a principios de esta semana, la CBP comenzó a procesar a ciudadanos estadounidenses mediante el EPP el martes.
El EPP ofrece una experiencia de salida moderna y biométrica diseñada para que el proceso de preautorización sea más rápido, fluido y eficiente. Ya en uso en aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) y el Aeropuerto de Dublín, el EPP verifica de forma segura la identidad de los viajeros en cuestión de segundos, lo que reduce los tiempos de espera y crea un flujo más fluido para los ciudadanos estadounidenses que regresan a casa.
Cómo funciona el EPP
Mediante un breve escaneo biométrico facial, el EPP compara al viajero con sus credenciales biométricas del pasaporte y el Servicio de Verificación de Viajeros (TVS) de la CBP, lo que elimina la necesidad de presentar un pasaporte físico, a menos que se requiera una revisión adicional.
Las principales ventajas son:
- Verificación biométrica rápida que compara el rostro del viajero con su pasaporte en cuestión de segundos.
- Procesamiento adecuado para grupos, que da cabida a familias y niños.
- Breve interacción con un funcionario de la CBP, seguida de acceso directo a la puerta de embarque.
- Reducción de los tiempos de espera, lo que da a los pasajeros más tiempo para disfrutar de sus últimos momentos en Aruba.
- El EPP no requiere solicitud y está disponible automáticamente para los ciudadanos estadounidenses que salen de Aruba.
La introducción del sistema mejorado de tramitación de pasajeros es un hito oportuno e importante, que nos ayuda a ofrecer una experiencia de salida más fluida y eficiente a los viajeros con destino a Estados Unidos, especialmente ahora que nos encontramos en las fases de construcción de nuestra ampliación Gateway 2030”, afirmó Jurgen Benschop, Director de operaciones de Aruba Airport Authority N.V. “Junto con nuestros socios, seguimos comprometidos con la innovación y la excelencia en el servicio, y agradecemos la paciencia de nuestros pasajeros mientras continuamos construyendo un aeropuerto más moderno y eficiente para el futuro”.
“Nos complace traer el Procesamiento Mejorado de Pasajeros a Aruba”, declaró Wendell A. Roberts, Director de Puerto, CBP Aruba Pre-Clearance. “Esta tecnología refuerza la seguridada la vez que ofrece una experiencia de salida modernizada y expedita para los ciudadanos estadounidenses que regresan a casa”.
“Estamos encantados de colaborar con la Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la CBP para llevar el EPP al centro de preautorización de Aruba para Estados Unidos”, afirmó Andrew Bud, fundador y director ejecutivo de iProov. “Esta implementación mejora la eficiencia operativa y garantiza una entrada rápida y relajada a Estados Unidos, lo que permite a los visitantes que salen del país, incluidas las familias y las personas que necesitan asistencia, disponer de más tiempo para disfrutar de la hermosa isla”.
Dado que la mayoría de los visitantes de Aruba proceden de Estados Unidos, la puesta en marcha del EPP supone un paso importante para mejorar la experiencia general de viaje y reforzar la eficiencia operativa del aeropuerto. Al agilizar el proceso de preautorización y reducir los tiempos de espera, el EPP contribuye a que el viaje de los viajeros estadounidenses que salen del país sea más fluido. Esta mejora en el flujo mejora la experiencia de los pasajeros y respalda nuestros continuos esfuerzos por optimizar las operaciones aeroportuarias durante los periodos de mayor afluencia.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 19 de diciembre de 2025