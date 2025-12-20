 Posted in INCIDENTE

7 patruya a tene control den Oranjestad y vecindario pa tur cos cu hopi hende riba caya marcha sin problema!

21:55  December 19, 2025  Leave a comment

Diabierna ora cu a nota cu tin hopi movecion di hendenan riba caya den Oranjestad a dicidi pa planea un grupo di polis pa mantene ordo den e distrito 1, no menos cu 7 patruya a controla Oranjestad y vecindario pa tur cos anda trankil sin problema.

