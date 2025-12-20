Posted in INCIDENTE 7 patruya a tene control den Oranjestad y vecindario pa tur cos cu hopi hende riba caya marcha sin problema! 21:55 December 19, 2025 Leave a comment Diabierna ora cu a nota cu tin hopi movecion di hendenan riba caya den Oranjestad a dicidi pa planea un grupo di polis pa mantene ordo den e distrito 1, no menos cu 7 patruya a controla Oranjestad y vecindario pa tur cos anda trankil sin problema. Related Articles [VIDEO] Hoben a haya problema cu un familiar den auto y a bula afo, resultando herida Polis a hala atencion di hende ta bebe pafor di supermarket y a avisa propietario cu si esey sigui e lo haya boet! [VIDEO] Polis y ambulans a bay pa turistanan bringando y cu hende herida na e hotzone banda di hotelnan highrise Minister Rocco Tjon: REUNION FRUCTIFERO CU PROCUREUR GENERAL DI MINISTERIO PUBLICO; A TOCA DIFERENTE PUNTONAN DEN CUADRO DI MINISTERIO DI HUSTICIA