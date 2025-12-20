[VIDEO] 3 Accidente tras di otro na e mesun sitio na Pos Chikito

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un motociclista pa un of otro motibo a perde control y a bay cay riba caminda resultando herida. Un otro brommer cu tabata bini su tras no por a desvia y a bay dal riba e brommer y tambe a cay pero no a ricibi mucho sla. Na yegada di e ambulans nan a atende e prome motociclista y a transporte pa hospital. Mientrastanto un auto cu tambe tabata bini a purba kita pa e brommer y un otro auto su tras a bay dal den esaki. Afortunadamente den e accidente aki unicamente e prome motociclista so a resulta herida.