Reflexión Diasabra 20 December 2025.

Awe ta dia pa sinta pensa un rato riba e manera cu nos lo bai pasa e dianan di benida di Señor Hesus.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa otro día y tur cos bon cu e tin pa nos.
Tata Dios ta super bon pa nos.
Como nos Creador E ta pendiente di tur loke pasa den nos bida.
Ta temporada di fin di aña, y nacimento di Señor.
Nos mester sinta un rato y reflexiona riba un aña cu ta bai caba y kiko ela resulta pa nos den bida.
Kiko por bira miho y unda por hasi algo y unda no.
Aki semper mester cuminsa na corda riba nos Señor y tur locual ela hasi pa nos caba y lo sigi hasi.
Despues ta sigi e parti di nos mes cu nos mester aporta pa nos biba felis.
Corda riba e temporada di amor, paz y speranza.