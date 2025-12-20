Den oranan di atardi a drenta informe di un accidente na Cumana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un truck di chica pos no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un auto di huur. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Truck di chica pos a bay dal tras di auto di huur na Cumana
