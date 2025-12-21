[VIDEO] Motociclista ta hop brommer bayendo pariba y a bay dal frontal riba un Jeep contrario cu a hala meymey di caminda bayendo pabao!

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti un club di anochi na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compromde cu aki ta trata di un accidente unda cu un brommer ta hop bayendo pariba mientras un Jeep ta bini direccion contrario bin dal frontal. Debi na e impacto e motociclista a fractura su pia y a kibra esaki y tabata sangrando. Na yegada di e ambulans nan a atende e motociclista y a transporte pa hospital. Na yegada di e di 2 ambulans nan a atende e chauffeur cu tabat keha di dolor na su pecho.