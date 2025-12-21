Reflexión Diadomingo 21 December 2025.

Awe riba un bunita dia, un día jen di trabou y pueblo ariba abou pa hasi compras pa fin di anja.
Nos ta cuminsa nos dia cu un gradicimento pa nos bon Dios cu semper ta cuida nos di tur malo.
Hesus ta nos fortalesa, y nos nunca mester lubida cu e ta cu nos.
Ajera riba diasabra careteranan tabata cu un trafico pega.
Tur cruzada na rotondenan hopi trafico.
Increible cuanto vehiculo riba un isla chikito asina.
E problema ta cu ta sigi habri porta pa mas hende, pero locual ta cantidad di vivienda ta crese mucho poco poco.
Tamve e scolnan ta sigi prop cu alumno y asina cada temporada di fiesta tin congestion.
Ora un país ta den desarollo y ta crese nos ta obliga di buska mas trahado paso local ta produci menos rapido cu e mercado ta exigi.
Mescos cu cuerpo policial ta hopi onderbezet.
Ta produci un 25 pa 30 cada aña, mientras e cantidad pa e pueblo aki ta 600 pa 700.
Pa un isla di 150.000 habitante pa ley mester tin 1 polis pa cada 100 habitante.
Esey kier meen por lo menos un 1500 polis tin mester.