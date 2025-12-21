Gruponan Scout a tene nan Cena di Pasco y Award Ceremony 2025

Grupo Scout Santanero (GSS) di Oranjestad y Grupo Scout St. Paulus-Michael (GSSPM) di San Nicolas a uni diadomingo ultimo pa tene nan Cena di Pasco na Gloria Market Ballroom. Tambe durante e anochi a honra nos miembronan cu a destacaden 2025 pa medio di nos Award Ceremony. Nos ta gradici Minister di Asunto Social, drs. Mervin Wyatt-Ras ta tey presente pa comparti palabranan di estimulo pa tur nos miembronan y tambe pa entrega e Awards corespondiente na nos miembronan destaca cu a keda reconoci pa nan logronan den 2025. Alavez Minister a gradici tur lider boluntario pa nan gran labornan den nomber di Gobierno di Aruba.
E anochi tabata yena cu felicidad, entretenimento, espectativa y emocion caminda e miembronan di 5 pa 18 aña di edad, tanto Bever, Welp, Verkenner, Explorer y nan Lidernan a reuni hunto pa celebra exito, desaroyo personal y logronan cosecha durante 2025 y na mesun momento pasa un rato ameno hunto den hermandad scout, asina reflexionando riba 2025 y preparando pa un mihor y prospero 2026.
Durante nos Award Ceremony a keda honra:
–Angel Manzueta de Leon como Bever di Aña pa GSS
–Mshindi Brice como Bever di Aña pa GSSPM
–Geremiah Tromp como Welp di Aña pa GSS
–Sebastian Dorcas como Welp di Aña pa GSSPM
–Jhennelly Luckhoo como Verkenner cu mihor grado di atendencia pa GSS
–Jhennelly Luckhoo como Verkenner di Aña pa GSS
–Christopher van Aanholt como Verkenner cu mihor grado di atendencia pa GSSPM
-Diego Londoño como Verkenner di Aña pa GSSPM
–Kenneth Henriquez, Ismara Luckhoo y Caelan Mauricia como Explorers cu mihor grado di atendencia pa GSS y GSSPM
-Jaylan Ridderstaat como Explorer destaca pa Liderazgo y Servicio Comunitario pa GSS y GSSPM
–Jaylan Ridderstaat como Explorer di Aña pa GSS y GSSPM
-Jaylan Ridderstaat y Ismara Luckhoo como Explorers destaca pa Scout & Campskills pa GSS y GSSPM
–Caelan Mauricia como Explorer Nobo di Aña pa GSS y GSSPM
Scouting ta brinda un desaroyo holistico na e hoben pa medio di su metodo educativo cu ta enfoca riba desaroyo Fysico, di Caracter, Creativo, Afectivo, Social y Spiritual. Durante nos encuentronan semanal, campamento local y internacional,actividadnan y training di drumband nos hobennan ta pasa den diferente reto y proceso di formacion pa por ta miho ekipa y asina prepara pa tur reto di nan bida diario. Di mes forma Scouting ta desaroya hobennan cu capacidad di liderazgo y pensamento critico.
Educacion scout na Aruba ta wordo brinda pa mas di 95 añacaba por medio di diferente organisacionnan dedica na formacion di hubentud. Cu bista riba futuro e organisacionnan scout tin un rol prominente den comunidad di Aruba, asina aportando directamente na educacion no formal, desaroyo personal y desaroyo di leadership skills pa bienestar di hubentud di Aruba.
Pa mas informacion tocante nos gruponan cu enfoke pa mucha y hobennan entre edad di 5 pa 18 aña por contact: Grupo Scout Santanero (Oranjestad) via su lider di grupo na cel: 5671177 of Grupo Scout St. Paulus-Michael (San Nicolas) via su lider di grupo na cel: 5935797. Alavez por conecta cu ambos grupo riba plataforma social di facebook o instagram.