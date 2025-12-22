[VIDEO] Chauffeur a bira malo tras di stuur pasa over di e caminda ranca palo di lus dal auto contrario riba E.J. “Watty” Vos blvd.

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba E.J. “Watty” Vos blvd. pariba di e rotonde Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Nissan Pick-up bayendo pabao lo a bira malo tras di stuur bay na man robes subi e median kibra un palo di lus subi e via di direccion contrario dal un Kia Picanto manda esaki bira casi 180 grado dal su wiel banda drechi na e acera kibra e wiel di e Picanto sigui bay baha for di e caminda drenta un pida mondi. Afortunadamente ningun hende a resulta herida pero si e chauffeur di e pick-up a bira malo y mester ser atendi na hospital. Un ambulans cu tabata bayendo hospital cu un pashent a para y a medio atende y a sigui su runbo pa hospital. Como tur ambulans tabata ocupa e rapid responder di ambulans a presenta atende e victima mientras e proximo ambulans cu termina a bini pa busk’e. Na nan yegada a transporte pa hospital.