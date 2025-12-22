Reflexión Dialuna 22 December 2025.

Awe riba un dia nobo, un siman nobo, cu nos ta habri pa nos prepara nos curason pa benida na mundo e dushi ninjo Hesus.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa otro día regalo cu nos por disfruta.
Nos tin cu corda semper cu nos ta yui di Dios, y nos tin di cumpli cu su leynan pa nos mesun bon y pa nos biba felis y contento pa hopi aña mas.
Ta e dushi temporada di fin di aña cu te tempo di mas dushi cu tin den un aña.
Nos ta siña di e bishita di angel na Maria, pa anuncia cu E, Maria ta sali na estado di Hesus.
Mescos cu Sara, mama di Isaac, Hanna mama di Samuel, y Samson.
Esaki tabata deseo di Dios pa logra realisa un plan cu E tabata tin.
Cu e plan lo logra supuestamente un mundo diversification y cu hendenan felis.
Maria a concebi un yui, cu lo jama Hesus.
Hesus su tarea tabata pa kita pika di mundo y concientisa hende pa no peka mas contra leynan di Dios.