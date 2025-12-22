Candela den e bodega di “I Love Aruba”, nan a blokia e porta patras cu cahanan!

Dialuna mainta a tempran a drenta informe di cu tin un candela den e bodega di “I Love Aruba” banda di e hotelnan, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e parti di bodega tin un candela pero nan mes ta combatiendo esaki. Na yegada di bombero ya caba nan a logra di paga e candela. Bomberonan a descubri cu e porta di emergencia patras a ser blokia cu cahanan cu mercancia y a hala atencion di e gerente di e lugar. Varios producto a keda daña cu huma y candela. A habri e porta pa aire ventila.