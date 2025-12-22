Obhetivo pa logra acuerdo oficial entre dokter di cas y specialista E di dos Mini DAS Clinic cu enfoke riba protocolnan transmural

Diasabra a tuma luga na HOH Academy e di dos mini DAS Clinic, esta e Dutch Antillean Southamerican Clinic den version mini, organisa door di dos internistanan di HOH, esta dr. Sandro Waterloo y dr. Bert Rodenburg. E evento aki ta conta cu participacion di diferente specialismo den cuido medico, dokternan di cas, praktijkondersteuners, enfermeronan specialisa y demas profesional den cuido pa asina keda up-to-date. Recientemente dokternan di cas y specialistanan a yega na un acuerdo pa loke ta tratamento y referencianan di pashent. Y durante e dia aki a enfoca mas profundo den identifica ki tipo di pashent ta pertenece na cua liña di cuido. Na final esaki ta mas eficiente y na bienestar di e pashent y comunidad di Aruba completo.
Bert Rodenburg, internista y infecciologo na HOH, a duna di conoce cu e intencion di e acuerdo aki ta pa clarifica cua pashent ta bay dokter di cas y cua pashent mester bay un specialista. E meta ta pa haci uzo mas eficiente di cuido medico na Aruba. Hopi biaha e pashent por keda na su dokter di cas pasobra e dokter tin e protocol pa duna e tratamento necesario of despues di tratamento na specialista e pashent por bay bek su dokter di cas pa sigui cu control. E pashent asina lo tin mas accesibilidad na cuido, banda di un reduccion di gastonan di AZV.
Durante e dia tabatin presentacion riba diferente area di specialisacion medico entre otro nefrologia, ortopedia, cardiologia, oftalmogia, medicina interno, urologia y mas. Mayoria presentacion tabata den man di specialista hunto cu’n dokter di cas pa papia tocante e protocolnan. Meta tabata pa duna clarificacion di e protocolnan y a papia di diferente ehempel di tratamentonan cu dokter di cas mes por haci y con por mehora e colabracion.
Pa dokter di cas, Dennis Rasmijn, e acuerdo aki a cay den masha bon tera cerca e dokternan. E ta contento cu por a reuni pa hunto papia tocante protocolnan pa uniforma e sistema y hacie mas eficiente. Dr. Rasmijn ta aprecia di a haya mas informacion tocante con e protocol ta hinca den otro, pa siña di otro y keda na altanto di desaroyonan pa bienestar di e pashent.
Nefrologo di HOH, Hardjit Kharagjitsing, a expresa cu e DAS Clinic ta un bon plataforma mirando cu e ta un brug entre cuido di e prome y di dos liña. Esaki ta hopi importante pasobra mas colaboracion tin den cuido medico, miho por organisa e cuido tanto riba termino cortico, como tambe a termino largo. Di e manera aki por brinda un miho cuido na e pashentnan cronico, cu un maneho mas cla entre e specialistanan y e dokternan di cas.
Un dia hopi interactivo y cu e meta primordial pa tur esnan cu a participa a siña di e protocolnan cu alfinal lo hisa e eficiencia y calidad di cuido medico na Aruba. Ta gradici tur orador, Hospital y parti di e team di organisacion pa e trabou duru pa por a logra haci esaki posibel un biaha mas.