Nos ta buskando informacion di un caso di tiramento diadomingo anochi na Montaña

Diadomingo anochi lo a drenta informe di un caso di tiramento na Montaña, mesora lo a dirigi un patruya na e sitio. Aparentemente un auto (posiblemente un Nissan Cube) lo a pasa los tiro riba un muher den vecindario y despues lo a sigui core bay. E patruya (aparentemente) lo a bay cu e muhe na warda di polis mesora pa su proteccion. Nos a busca informacion for di momento cu e informacion di e caso aki a drenta, pero no por a haya ningun confirmacion ni negacion di e caso aki. Te hasta un nomber di e sospechoso a ser menciona cual lo ta un persona conosi y cu lo ta cana arma. Polis lo ta en busca di e sospechoso aki.