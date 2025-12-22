Un otro hobencita cu menos bon intencion cu su bida a bebe cantidad di pildo!

Dialuna merdia a drenta informe di cu un hoben di apenas 22 aña kier pone fin na su bida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na prome instante nan no por a haya e adres y despues nan a ekiboca y a bay cas robes. Ta ora cu nos colaborador a indica na nan e adres nan por a brinda e asistencia corectamente. Na e sitio a bin compromde cu despues di a ingeri varios pildo e pashent a cuminsa saca. Nan a atende y a transporte pa hospital. Nos ta yegando e temporada mas dushi di aña no laga nos amarga e temporada aki di amor y paz cu tristesa pero corone como un inicio nobo yen di speransa di berdad.