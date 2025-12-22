«Bou di un preshon di tempu fuerte» SER CURAÇAO ta emití su konseho riba salario mínimo ku ta bai drenta na vigor 1 di yanüari 2026

Willemstad, 22 di desèmber 2025 — Konseho Sosial Ekonomiko (SER) a entregá djaluna último su konseho na
Minister di Desaroyo Sosial, Trabou i Bienestar (SOAW), Charetti America-Francisca, enkuanto e proposishon pa
adaptá salario mínimo reglamentario ku ta planiá pa drenta na vigor promé di yanüari próksimo. E proposishon ta
pa indeksá salario mínimo bruto pa ora ku 1,8%, basá riba e promedio di 12 luna di e índise di Preis pa
Konsumidó (IPC) te ku oùgùstùs 2025. Si aprobá e medida, salario mínimo bruto pa ora lo subi di Cg. 11,72 pa
Cg. 11,93 (florin karibeño), i e salario mínimo bruto mensual korespondiente lo ta Cg. 2.066,28, segun e método
di kalkulashon ku ta aplikabel.
E proseso pa yega na un konseho a tuma lugá den un tempu rekòr, konsiderando ku SER a risibí e petishon
formal pa duna konseho riba e konsepto di e dekreto ministerial konserní apénas dia 15 di desèmber último.
Den su konseho, SER a analisá e proposishon den e kuadro hurídiko di e Ordenansa di Salario Mínimo, teniendo
na kuenta inteshon dje legisladó i eksigensianan di seguridat hurídiko i transparensia. Tambe SER a pone e
medida den e konteksto sosioekonómiko aktual di Kòrsou, usando datonan disponibel riba preis-, entradanan i
dinámika riba merkado laboral, spesialmente den sektornan kaminda salario mínimo ta predominante.
Mas aleu SER a analisá e base di e ahuste proponé manera formulá den e nota klarifikatorio ku ta akompañá e
konsepto di e dekreto ministerial di forma krítiko. E órgano konsultivo a wak spesífikamente si e sifranan den e
nota ta koherente i basá riba pronóstikonan di e kantidat di trahadónan ku lo benefisiá dor di e indeksashon. Den
e mesun konteksto SER a tuma na konsiderashon un analísis di e impakto makroekonómiko ku a ser prepará pa
Ministerio di Desaroyo Ekonomiko, basá riba e modelo Curalyse, ku e “koutela” nesesario ku semper ta konta ora
ta trata di proyekshonnan ehekutá ku modelo.
E konseho di SER ta basá riba un investigashon profundo di literatura i deskresearch; pa motibu di e tempu hopi
limitá, den kua mester a emití un konseho.
‘Onder grote tijdsdruk’
SER adviseert over minimumloon per 1 januari 2026
Willemstad, 22 december 2025 — De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft maandag advies uitgebracht aan
de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Charetti America-Francisca over de
voorgenomen aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2026. Het gaat om een jaarlijkse
vaststelling die, op grond van de Landsverordening minimumlonen, plaatsvindt na raadpleging van de SER.
Het voorstel van de minister voorziet in een indexering van het bruto minimumuurloon met 1,8 procent, gebaseerd
op het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde van de consumentenprijsindex (CPI) tot en met augustus 2025.
Met deze methode wordt aangesloten bij de gemiddelde prijsontwikkeling over een langere periode, in plaats van
bij kortetermijnschommelingen. In concrete termen zou het bruto minimumuurloon per 1 januari 2026 stijgen van
Cg. 11,72 naar Cg. 11,93. Omgerekend naar een volledige werkmaand resulteert dit in een bruto
minimummaandloon van Cg. 2.066,28.
Bijzonder aan dit advies is het uitzonderlijk korte tijdpad. De SER ontving het formele adviesverzoek pas op 15
december, terwijl de beoogde ingangsdatum al op 1 januari 2026 ligt. Dat liet nauwelijks ruimte voor het
gebruikelijke traject van consultatie met sociale partners en externe deskundigen, dat normaliter deel uitmaakt
van de advisering over ingrijpende sociaaleconomische maatregelen.
Om onder deze omstandigheden toch tot een zorgvuldig en controleerbaar advies te komen, heeft de raad zijn
analyse langs meerdere invalshoeken opgebouwd. Het voorstel is allereerst getoetst aan het juridisch kader van
de Landsverordening minimumlonen, met aandacht voor de bedoeling van de wetgever en de eisen die volgen uit
rechtszekerheid en transparantie. Daarnaast is het voorstel geplaatst in de sociaaleconomische context van
Curaçao, waarbij gebruik is gemaakt van beschikbare gegevens over prijsontwikkeling, inkomens,
arbeidsmarktstructuur en sectoren waarin het minimumloon een bepalende rol speelt.
Ook de beleidsmatige en economische onderbouwing van de ontwerpregeling is kritisch bezien. Daarbij heeft de
SER gekeken naar de consistentie van de cijfers in de toelichting, de aannames over het aantal werknemers dat
door de indexering wordt geraakt en de presentatie van de verwachte effecten. In dat verband is tevens de door
het ministerie van Economische Ontwikkeling uitgevoerde macro-economische impactanalyse, gebaseerd op het
Curalyse-model, betrokken bij de weging, met oog voor zowel de inzichten als de beperkingen van modelmatige
ramingen.
De raad heeft in het advies expliciet verantwoord hoe de oordeelsvorming tot stand is gekomen binnen het korte
tijdsbestek. De analyse is gebaseerd op systematische literatuurstudie en aanvullend deskresearch.
Afzonderlijke consultaties met sociale partners en externe deskundigen konden binnen de beschikbare termijn
niet op een wijze worden ingericht die aan de gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen voldoet.
‘Under intense time pressure’
SER Curaçao advises on minimum wage set to take effect January 1
WILLEMSTAD, December 22, 2025 — The Social and Economic Council of Curaçao (SER) submitted its advice
on Monday to the Minister of Social Development, Labor and Welfare (SOAW), Charetti America-Francisca, on a
proposed adjustment to the statutory minimum wage scheduled to take effect on January 1, 2026. The proposal
would index the gross minimum hourly wage by 1.8 percent, using a 12-month moving average of the Consumer
Price Index (CPI) through August 2025. The mechanism is intended to track price developments over time rather
than mirror short-term inflation swings. Under the draft measure, the gross minimum hourly wage would rise from
Cg. 11.72 to Cg. 11.93 (Caribbean guilder), and the corresponding gross minimum monthly wage would be Cg.
2,066.28, based on the applicable calculation method.
The advisory process unfolded on an unusually compressed timetable. The SER received the formal request for
advice on December 15, leaving limited time before the intended effective date. As a result, the advisory council
said, there was little scope for the customary round of consultations with social partners and external experts that
often accompanies advice on significant socioeconomic measures.
In its review, the SER examined the proposal against the legal framework of the National Ordinance on Minimum
Wages, with attention to legislative intent and requirements linked to legal certainty and transparency. The SER
also assessed the measure in Curaçao’s socioeconomic context, drawing on available data on prices, incomes,
labor-market conditions and sectors where the minimum wage plays a significant role.
The SER further reviewed the policy and economic rationale set out in the explanatory memorandum, including
the consistency of the figures, the assumptions about how many workers could be affected by indexation and the
way potential effects were presented. The SER also considered a macroeconomic impact analysis prepared by
the Ministry of Economic Development and based on the Curalyse model, consistent with standard caveats
associated with model-based projections.
The SER said it documented its methodology explicitly in the advisory. The assessment relied on a systematic
literature review and additional desk research; separate consultations could not be organized within the available
period in a manner consistent with customary standards of diligence and depth.
Komunikado di prensa