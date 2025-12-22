«Bou di un preshon di tempu fuerte» SER CURAÇAO ta emití su konseho riba salario mínimo ku ta bai drenta na vigor 1 di yanüari 2026

Willemstad, 22 di desèmber 2025 — Konseho Sosial Ekonomiko (SER) a entregá djaluna último su konseho na

Minister di Desaroyo Sosial, Trabou i Bienestar (SOAW), Charetti America-Francisca, enkuanto e proposishon pa

adaptá salario mínimo reglamentario ku ta planiá pa drenta na vigor promé di yanüari próksimo. E proposishon ta

pa indeksá salario mínimo bruto pa ora ku 1,8%, basá riba e promedio di 12 luna di e índise di Preis pa

Konsumidó (IPC) te ku oùgùstùs 2025. Si aprobá e medida, salario mínimo bruto pa ora lo subi di Cg. 11,72 pa

Cg. 11,93 (florin karibeño), i e salario mínimo bruto mensual korespondiente lo ta Cg. 2.066,28, segun e método

di kalkulashon ku ta aplikabel.

E proseso pa yega na un konseho a tuma lugá den un tempu rekòr, konsiderando ku SER a risibí e petishon

formal pa duna konseho riba e konsepto di e dekreto ministerial konserní apénas dia 15 di desèmber último.

Den su konseho, SER a analisá e proposishon den e kuadro hurídiko di e Ordenansa di Salario Mínimo, teniendo

na kuenta inteshon dje legisladó i eksigensianan di seguridat hurídiko i transparensia. Tambe SER a pone e

medida den e konteksto sosioekonómiko aktual di Kòrsou, usando datonan disponibel riba preis-, entradanan i

dinámika riba merkado laboral, spesialmente den sektornan kaminda salario mínimo ta predominante.

Mas aleu SER a analisá e base di e ahuste proponé manera formulá den e nota klarifikatorio ku ta akompañá e

konsepto di e dekreto ministerial di forma krítiko. E órgano konsultivo a wak spesífikamente si e sifranan den e

nota ta koherente i basá riba pronóstikonan di e kantidat di trahadónan ku lo benefisiá dor di e indeksashon. Den

e mesun konteksto SER a tuma na konsiderashon un analísis di e impakto makroekonómiko ku a ser prepará pa

Ministerio di Desaroyo Ekonomiko, basá riba e modelo Curalyse, ku e “koutela” nesesario ku semper ta konta ora

ta trata di proyekshonnan ehekutá ku modelo.

E konseho di SER ta basá riba un investigashon profundo di literatura i deskresearch; pa motibu di e tempu hopi

limitá, den kua mester a emití un konseho.

‘Onder grote tijdsdruk’

SER adviseert over minimumloon per 1 januari 2026

Willemstad, 22 december 2025 — De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft maandag advies uitgebracht aan

de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Charetti America-Francisca over de

voorgenomen aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2026. Het gaat om een jaarlijkse

vaststelling die, op grond van de Landsverordening minimumlonen, plaatsvindt na raadpleging van de SER.

Het voorstel van de minister voorziet in een indexering van het bruto minimumuurloon met 1,8 procent, gebaseerd

op het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde van de consumentenprijsindex (CPI) tot en met augustus 2025.

Met deze methode wordt aangesloten bij de gemiddelde prijsontwikkeling over een langere periode, in plaats van

bij kortetermijnschommelingen. In concrete termen zou het bruto minimumuurloon per 1 januari 2026 stijgen van

Cg. 11,72 naar Cg. 11,93. Omgerekend naar een volledige werkmaand resulteert dit in een bruto

minimummaandloon van Cg. 2.066,28.

Bijzonder aan dit advies is het uitzonderlijk korte tijdpad. De SER ontving het formele adviesverzoek pas op 15

december, terwijl de beoogde ingangsdatum al op 1 januari 2026 ligt. Dat liet nauwelijks ruimte voor het

gebruikelijke traject van consultatie met sociale partners en externe deskundigen, dat normaliter deel uitmaakt

van de advisering over ingrijpende sociaaleconomische maatregelen.

Om onder deze omstandigheden toch tot een zorgvuldig en controleerbaar advies te komen, heeft de raad zijn

analyse langs meerdere invalshoeken opgebouwd. Het voorstel is allereerst getoetst aan het juridisch kader van

de Landsverordening minimumlonen, met aandacht voor de bedoeling van de wetgever en de eisen die volgen uit

rechtszekerheid en transparantie. Daarnaast is het voorstel geplaatst in de sociaaleconomische context van

Curaçao, waarbij gebruik is gemaakt van beschikbare gegevens over prijsontwikkeling, inkomens,

arbeidsmarktstructuur en sectoren waarin het minimumloon een bepalende rol speelt.

Ook de beleidsmatige en economische onderbouwing van de ontwerpregeling is kritisch bezien. Daarbij heeft de

SER gekeken naar de consistentie van de cijfers in de toelichting, de aannames over het aantal werknemers dat

door de indexering wordt geraakt en de presentatie van de verwachte effecten. In dat verband is tevens de door

het ministerie van Economische Ontwikkeling uitgevoerde macro-economische impactanalyse, gebaseerd op het

Curalyse-model, betrokken bij de weging, met oog voor zowel de inzichten als de beperkingen van modelmatige

ramingen.

De raad heeft in het advies expliciet verantwoord hoe de oordeelsvorming tot stand is gekomen binnen het korte

tijdsbestek. De analyse is gebaseerd op systematische literatuurstudie en aanvullend deskresearch.

Afzonderlijke consultaties met sociale partners en externe deskundigen konden binnen de beschikbare termijn

niet op een wijze worden ingericht die aan de gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen voldoet.

‘Under intense time pressure’

SER Curaçao advises on minimum wage set to take effect January 1

WILLEMSTAD, December 22, 2025 — The Social and Economic Council of Curaçao (SER) submitted its advice

on Monday to the Minister of Social Development, Labor and Welfare (SOAW), Charetti America-Francisca, on a

proposed adjustment to the statutory minimum wage scheduled to take effect on January 1, 2026. The proposal

would index the gross minimum hourly wage by 1.8 percent, using a 12-month moving average of the Consumer

Price Index (CPI) through August 2025. The mechanism is intended to track price developments over time rather

than mirror short-term inflation swings. Under the draft measure, the gross minimum hourly wage would rise from

Cg. 11.72 to Cg. 11.93 (Caribbean guilder), and the corresponding gross minimum monthly wage would be Cg.

2,066.28, based on the applicable calculation method.

The advisory process unfolded on an unusually compressed timetable. The SER received the formal request for

advice on December 15, leaving limited time before the intended effective date. As a result, the advisory council

said, there was little scope for the customary round of consultations with social partners and external experts that

often accompanies advice on significant socioeconomic measures.

In its review, the SER examined the proposal against the legal framework of the National Ordinance on Minimum

Wages, with attention to legislative intent and requirements linked to legal certainty and transparency. The SER

also assessed the measure in Curaçao’s socioeconomic context, drawing on available data on prices, incomes,

labor-market conditions and sectors where the minimum wage plays a significant role.

The SER further reviewed the policy and economic rationale set out in the explanatory memorandum, including

the consistency of the figures, the assumptions about how many workers could be affected by indexation and the

way potential effects were presented. The SER also considered a macroeconomic impact analysis prepared by

the Ministry of Economic Development and based on the Curalyse model, consistent with standard caveats

associated with model-based projections.

The SER said it documented its methodology explicitly in the advisory. The assessment relied on a systematic

literature review and additional desk research; separate consultations could not be organized within the available

period in a manner consistent with customary standards of diligence and depth.

Komunikado di prensa