Bucuti & Tara ta celebra e temporada di fiesta cu un evento exclusivo di compras na Do It Center pa su team

EAGLE BEACH, Aruba – 19 di December 2025 — Durante anochi di 19 di December, Bucuti & Tara Beach Resort a duna un briyo special na e temporada di fiesta, continuando su tradicion di aprecio pa su asociadonan cu e regreso di su evento exclusivo Holiday Shopping Extravaganza na Do-It Center. E encuentro di e aña aki tabata un momento significativo pa reconoce e compromiso constante di su personal, cu su dedicacion a contribui pa e resort gana e confiansa y elogio di bishitantenan mundialmente, resultando den reconocimentonan halto den industria di turismo.

Durante e evento, Do-It Center, e tienda mas reconoci na Aruba, tabata habri exclusivamente pa nan, seccionan tabata cuidadosamente prepara pa e temporada di fiesta, cu stock special y descuento dedica na honor di e empleadonan. E enfoke di Bucuti & Tara ta duna empleadonan e libertad pa celebra e temporada di fiesta na un manera personal y significativo. Tur 178 miembro di e team a disfruta di un bono di compra di 300 florin, mientras cu miembro di BAV a haña un suma adicional di 100 florin, pa asina eligi entre comestibel, producto pa cas y otro necesidadnan cu por realisa nan celebracion di fiesta

E ambiente tabata anima y alegre, cu musica en bibo, baile y un sentido fuerte di comunidad. Actuacionnan di artistanan local a realisa e celebracion, transformando e anochi den un experiencia yena di gratitud y harmonia festivo.

Un aliansa cu ta fortalece e comunidad

Do-It Center ta continua su colaboracion valioso cu Bucuti & Tara pa realisa e tradicion aki den su segundo edicion consecutivo.

“Nos ta sumamente contento pa por host e evento aki un biaha mas pa Bucuti & Tara Beach Resort, un resort reconoci mundialmente,” asina Lisanne Coffy di e ekipo di marketing di Do-It Center a bisa. “Ta berdaderamente un experencia satisfactorio pa wak e Bucuti Associates disfrutando di un anochi bon merece yena di atencion y aprecio. E compromiso di Bucuti & Tara pa celebra su ekipo ta inspirante, y nos ta honra pa forma parti di esaki.”

E profesionalnan reconoci tras di e Resort lider mundial

E celebracion di e aña aki tin un significado mas profundo, ora Bucuti & Tara ta reflexiona riba e reconocementonan mundial cu e resort a logra. Titula e di Hotel No. 1 di Caribe, Hotel No. 5 di Mundo, Restaurante Fine Dining No. 1 di Caribe y Luga di Date No. 7 di Mundo segun Tripadvisor — basa riba miyones di evaluacion di turistanan — ta un logro cu ta posibel solamente danki na e ekipo di profesionalnan di hospitalidad di Bucuti & Tara cu constantemente ta eleva e experiencia di e huesped.

E lista di premiacionnan ta inclui tambe honornan maximo di Condé Nast Traveler, Forbes y Travel + Leisure. Tur e logro aki ta basa riba miles di comentario di huesped y ta refleha e capacidad constante di e resort pa impresiona e turistanan mas exigente.

Ewald Biemans, fundador y propietario di Bucuti & Tara, cu a funda e resort 38 aña pasa cu un enfoke inovador basa riba bienestar di su personal, ta sigui defende y inspira cu su liderazgo. Awendia e ta comparti e responsabilidad cu su nieta, Crescenzia Biemans, Directora General.

“Nos Bucuti Associates ta e base pa nos posicion mundial,” Crescenzia a expresa. “Nan dedicacion, profesionalismo, y cariño genuino ta presente den tur experiencia di nos huespedenan. E evento di awe nochi ta un gesto simbolico di agradecimiento, pasobra nos exito ta refleho di nan esfuerzo.”

Gerente General Rik van der Berg a agrega: “Cu 61% di nos team ta den servicio pa mas cu un decada, nos ta mas cu colega—nos ta un famia. Celebracionnan manera esaki ta recorda nos cu cada miembro di staf ta esencial den e historia di Bucuti & Tara.”

Un anochi memorabel

Mientras cu e anochi tabata yegando su fin , e team di liderazgo a comparti palabranan di gratitud, reconociendo e rol fundamental di e empleadonan den mantene e trayectorio di excelencia di Bucuti & Tara. For di e ambiente festivo te na e sentido di generosidad, e anochi a representa un di e momento mas significativo di e temporada di fiesta 2025 pa henter famia di Bucuti & Tara.