[VIDEO] Candela feroz a destrui edificio completo di bende muebles usa di hotel den Caya G.F. “Betico” Croes

Diamars mamesora a dirigi druga a drenta informe di un candela feroz na un muebleria di bende muebles usa di hotel na Caya G.F. “Betico” Croes, mesora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a nota un candela grandi na e lugar y bisiñanan tabata oaoia di un explosion fuerte sigui pa e candela feroz. Polis a cuminsa evacuando e habitantenan cercano como tambe localisando e doñonan di negoshinan den cercania. E doño nan di e negoshi mes no tabata localisabel cu telefonnan paga. Na yegada di varios unidad di bombero nan a cuminsa combati e candela cu tabata concentra na e parti patras di e negoshi y un cas su tras. Bomberonan a lucha fuerte contra e candela feroz aki y a dura basta prome cu e candela wordo domina. A hasta pidi pa e “Ladderwagen” di bombero presenta pero a tarda un poco pa e drenta den funcion pa su uso, mientras e candela ta sigui. Na e sitio 2 persona lo a inhala mucho huma y mester a ser atendi pa e personal di ambulans na e sitio mes ta te den oranan di mainta a sigui combati e candela.