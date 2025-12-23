 Posted in Naturaleza

Reflexión Diamars 23 December 2025.

December 23, 2025

Awe lo mira otro bunita dia pa nos por disfruta.
Mas y mas serka nos ta jegando di e dia grandi.
Cosnan grandi nos Dios Todopoderoso ta hasi pa nos.
Pesey ta na su lugar pa
alaba Señor y gradicie pa tur loke e ta hasi pa nos.
Si nos wak con Señor a escohe mama Maria, como muher cu lo bira mamá di yui di Dios !!
Algo hopi grandi y bunita pa nos aprecia.
Maria mester a soporta egoismo, rencor, rabia y flojera cu tabata domina e otro hendenan.
Ser femenino, muher ta un ser humano cu mester hopi respet y ser bon trata.
No ta tur ta mescos, pero majoria ta pan di Dios.
Nos mester sigi cu nos bida hopi correcto, cu hopi amor, tambe cu hopi speransa, gratitud, y carinjo pa nos hendenan.
Temporada di amor, paz y union.
Hasi bon hanja bon.
Juda otro pa nos tur por pasa un temporada hopi felis, manera Tata ta desea.

