TAXI BOYS VICTORIOSO DEN TORNEO “NOS CU NOS”!

Calabas/Kudawecha – E ultimo torneo di fin di aña na e palacio di pega piedra, esta e fabuloso y mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, a ser gana door dje trabuconan di Taxi Boys DT. E “home team” di Domino Square Garden, 99.9 Domino Team, a resulta di ta un size demasiado chikito p’e expertonan di Taxi Boys. Den pura, “chef de mission” di 99.9 a core cera un grupo di aventurero afilia n’e palacio di pega piedra pa saca cara, pero manera nan ta bisa na Hulandes, “helaas speculaas”, e grupo di aventurero a bay cas bek “van een koude kermis”!
Entre e grupo pirata di 99.9 por a te hasta detecta un “overloper”, un bulado di cura cu por pone cualkier “hordeloper” di weganan olimpico para keto! Cu asombro a constata cu un conocido comerciante den aparatonan electronico, cu recientemente a haci un tremendo papel den competencia di domino den exterior, no tabata milita den su team di semper, esta Taxi Boys, pero a “jump da fence” y join e gang di 99.9 DT! Speculacionnan mes ora a skeiro rond cu por ta e compra di un speaker enorme cu “djente blauw” cerca e comerciante por a conduci na un situacion di “niet zomaar” un “cani mi pa mi cani bo”! Mas cu claro cu e grupo di taxista tabata tin bista riba nan ex-colega y di mes, ora cu esaki a haya un capoti, full e grupo di taxista a lanta para grita histerico!
All in all, un anochi sumamente ameno, yen di chansa, cherche, y mamamento di gay, caminda e pasapalonan tabata core y skeiro rond completamente gratis cortesia di “chef de mission”! Den e gang di 99.9 DT por a observa poco “experto” manera “Snor” Perez, “Chicks”, Dr. Tico Dirks, Papa di Corsow, y DJ Gordon, pero ni asina e team di 99.9 DT niun momento a pone e trabuconan taxista, entre otro algun “zware jongens” manera Yoyo y Jeff, soda pipita! Comfortablemente, na final Taxi Boys a sali victorioso cu score di 21 – 15. Cu esaki, gerencia di Domino Square Garden kier a gradeci un y tur cu a participa durante 2025, y tambe kier a desea pueblo di Aruba en general y fanaticada di domino en special feliz dianan di fiesta y un prospero aña 2026!