Sembrando un futuro mas berde: Bucuti & Tara associates a uni cu e proyecto di programa cultivo sostenibel na Santa Jacinta School

EAGLE BEACH, Aruba – 17 di December 2025 — Luna pasa, Bucuti & Tara Beach Resort a uni orguyosamente na e projecto di Scol Preparatorio Santa Jacinta den Dakota, contribuyendo tanto cu apoyo financiero como participacion activo di su associatesnan dedica. E iniciativa a reuni mucha, mayornan, docente y voluntarionan di comunidad pa un dia transformativo di formacion sostenibel y restauracion ambiental, sembrando e simia pa un futuro mas saludabel pa e hubentud Arubano.
Un total di 30 boluntario a tuma parti den e evento, incluyendo maestro y mayornan di Santa Jacinta, miembronan di comunidad, boluntarionan di Living Soil, y e team di Bucuti & Tara. Telearuba tabata presente pa capta e momento, mientras cu Prome Minister Mike Eman y e Minister di Relacionnan di Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, Gerlien Croes, tabata presente pa mustra nan apoyo pa e proyecto y su beneficionan amplia pa e comunidad di Dakota.
Cultivando sostenibilidad via educacion
Bou di liderato di Rose Barros, experta den agroforesteria di Living Soil, participantenan a planta 50 especie di fruta y berdura—entre nan papaya, mango, berehein y yuca—organisa cuidadosamente segun principionan di agroforesteria sintropico. E dia aki a representa un punto di referencia importante pa Living Soil, cual a celebra su di 60 proyecto exitoso di “food forest project” na Aruba, reforsando e movecion creciente pa regeneracion ecologico lidera pa comunidad.
Muchanan a siña con mata ta crece, con e ecosistemanan ta traha, y con nan mes por contribui activamente den crea un futuro mas berde—transformando e patio di scol den un klas di naturalesa cu lo sigui florece pa hopi aña mas.
“Sostene e proyecto di Food Forest ta alinea completamente cu nos mision pa guia Aruba na un futuro sostenibel y restaurativo,” Crescenzia Biemans, Directora General di e resort ta indica. “Mirando muchanan, miembronan di comunidad y nos associates trahando banda di otro ta corda nos cu sostenibilidad ta mas poderoso ora e ta crese for di tera.”
Un esfuerso di comunidad basa riba sostenibilidad
Bucuti & Tara a hasi donacion di materialnan esencial, incluyendo mulch, carton, y un sistema specialisa pa regeneracion di tera basa riba fertilisante di burico. E elementonan aki tin un rol crucial den e ciclo di nutricion y mantenemento na largo plaso, sigurando cu e food forest nobo lo por florece den un manera sostenibel.
Ademas di su donacion di material y financiero, Bucuti & Tara associates a traha durante e dia: prepara e tera, planta y guia e studiantenan, fortificando e compromiso di e resort pa apoyo practico y significativo na comunidad.
E proyecto aki tambe ta fortifica e strategia climatico mas amplio di Bucuti & Tara, incluyendo su esfuerzo pa reduci emision di Scope 1, 2 y 3, y su trabou di restauracion natural den Bucuti Tara – GMC Nature Preserve. Duna sosten pa espacionan natural den bario cu menos recurso social manera Dakota ta un aspecto clave di e mision di e resort: expande sostenibilidad mas aya cu su propio tereno y fortifica famianan mediante educacion ambiental y autosostenibilidad.
“Nos compromiso no ta caba awe,” Ewald Biemans, Fundador y Doño di Bucuti & Tara Beach Resort to comenta. “Nos lo sigui bishita e scol regularmente mientras cu e matanan ta crece, mantene contacto cu e muchanan y sigui contribui na proyectonan sostenibel pa futuro—di mehoracion di e area escolar y su klasnan te na realisacion di un playground nobo. Ora nos inverti den naturalesa y hubentud, nos ta lanta un Aruba mas fuerte y mas resistente”
Speransa y enseñansa ta tuma raiz
Bucuti & Tara ta expresa su mas sincero agradecimiento na Prome Minister Mike Eman y Minister Gerlien Croes pa nan presencia y sosten, y na e maestronan y studiantenan di Scol Preparatorio Santa Jacinta pa e caluroso bonbini cu nan a duna nos associates durante e momento importante aki. E resort ta honra pa por contribui na un proyecto cu ta amplia e calidad di enseñansa, fortalece laso comunitario, y contribui na e aspiracion di Aruba pa un futuro mas sostenibel y berde.