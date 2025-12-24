[VIDEO] Accidente cu 3 persona herida pa falta di conocimiento di e caminda na Tamarijn

Diamars anochi laat a drenta informe di un accidente cu hende herida na Tamarijn, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un auto Neta cu no conose e caminda y pa falta di iluminacion apropia no a duna preferencia y nan a dal den otro, door di e impacto e auto pa no bay dal riba e palondi lus a desvia y a bay dal riba un cura di cas. 3 Persona a resulta herida, na yegada di e ambulans a atende e victimanan.