Reflexión Diaranson 24 December 2025.

Awe riba bispo di Pasco di nacimento di Hesus, nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa a duna mundo un oportunidad pa kita tur pica y cuminsa di nobo.

E tabata un decision hopi duro pa su mamá Maria, cu a pone na mundo y wak pe 33 aña pa despues nan crucifike cruelmente.

Hopi duro pa Maria por a wanta e pasión di Cristo.

Awe como 2025 aña despues hopi religion ta papia di regreso di Hesus, pa motibo cu tin hopi cos ta tuma luga contra leynan di Dios.

Den tempo di Advent, y cu e nuebe dia di misa di Aurora ta cuminsa prepara nos mes pa e dia grandi aki.

Ta tempo di hasi bondad, di trese paz den tur ruman, y pa tin mas amor y union.

Hopi manera tin pa hasi obranan di bondad.