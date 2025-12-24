Posted in INCIDENTE Dama a cay flauw na un pizzeria na Paradera 17:02 December 24, 2025 Leave a comment Diaranson atardi a drenta informe di cu un dama a cay flauw na un pizzeria na Paradera, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y despues di a delibera cu su dokter di cas ela keda na e sitio. Related Articles Cobramento di debenan di boet / Openstaande geldboetes [VIDEO] Por poco polis a logra captura ladronnan di entre 20 pa 30 caha di cerbes na Schotlandstraat Dama no por a sali for di su cas auto laga riba su tereno a impidie di sali [VIDEO] Chauffeur a caba di yega trabao y auto a pega na candela