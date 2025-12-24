 Posted in INCIDENTE

Dama a cay flauw na un pizzeria na Paradera

17:02  December 24, 2025  Leave a comment

Diaranson atardi a drenta informe di cu un dama a cay flauw na un pizzeria na Paradera, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y despues di a delibera cu su dokter di cas ela keda na e sitio.

