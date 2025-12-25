[VIDEO] 3 Persona herida den un accidente semi-frontal riba e caminda di Sabana Liber pa Alto Vista

Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente cu 3 hende herida na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal unda un pick-up sin seguro bayendo pariba a bay banda robes di caminda dal semi-frontal riba un Suzuki Jimny di direccion contrario bayendo pabao net na e birada. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Jimny a resulta herida y tanto e chauffeur como pasahero di e pick-up a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende tur 3 victima y a transporta nan pa hospital.