Homber a dal boter riba cabes di su mesun casa den un bar na Oranjestad y core bay!

Diahuebs merdia a drenta informe di un dama herida na cabes cu un boter na un bar den Oranjestad, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema di pareha cual a termina unda e homber a dal su casa cu un boter na cabes herid’e y a bandona e sitio. E dama a sali afo y a cay flauw un otro persona cu ayudo di 2 otro a logra pone e dama den sombra den un auto. Na yegada di e ambulans nan a atende y ela bin bij e personal di ambulans a bis’e cu nan mester hib’e hospital pa cos’e pero e no tabata desea esey y a baha for di e ambulans y a keda na e sitio posiblemente nan lo hib’e hospital cu auto particular.