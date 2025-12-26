[VIDEO] Auto a subi caminda dilanti otro auto biniendo cu velocidad halto mand’e dal riba e piedranan bandi caminda

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente basta fuerte cu hendenan herida na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto Kia Picanto di panort maneha pa un damita a bay subi caminda pa bay pariba net ora un Toyota Corolla tabata bayendo pariba cu velocidad basta halto y a bay dal tras di e Kia Picanto cu a sali su dilanti y a mande bay dal riba e piedranan banda di caminda. E chauffeur masculino di e Corolla a lastra un brake basta largo prome cu a dal e auto y a bay para hopi mas pariba. Debi na e fuerte impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulansnan nan a saca e damita cu a keda pega den e auto mientras e otro chauffeur a sali cu su mesun forsa for di e auto. Nan a atende ambos y a transporta nan pa hospital. Polis di trafico a presenta pa e investigacion di e accidente aki.