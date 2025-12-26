 Posted in INCIDENTE

Turista femenino a cay fractura su brasa na Eagle Beach

11:21  December 26, 2025  Leave a comment

Diabierna mainta a drenta informe di cu un dama turista lo a cay y a fractura su brasa na Eagle Beach, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bay na e beach y a atende e dama pa asina cana cun’e te na e ambulans pa asina transporte pa hospital.

