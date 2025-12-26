 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] S.U.V. a pasa su taira riba lomba di mucha special di 5 aña su cara tabata tur na sanger!

14:34  December 26, 2025  Leave a comment

Diabierna atardi a drenta informe di un auto cu a pasa riba mucha di 5 aña na Wolffstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda un dama a pasa su auto riba un mucha special di 5 aña cu tabata hungando den e tera den e cura. E mucha tabata boca abao y su cara a lastra riba e tera y tabata na sanger. Na yegada di e ambulans cu masha cuidao a cargue y pone riba e “stretcher” pa asina transporte cu urgencia pa hospital.

