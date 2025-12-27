[VIDEO] Pelea na San Fuego unda dama a ser maltrata cu golpi na su cara, e autor a bandona e sitio!

Diabierna anochi a drenta informe di un pelea andando na San Fuego, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pelea unda un homber a maltrata un muher cu basta golpi na su cara. E sospechoso mes no tabata tey mas na e sitio. Segun e dama e homber lo a maltrat’e. Polis a tuma nota di cu e dama ta hopi herida y a pidi presencia di ambulans ambulans a presenta y a atende e dama agredi y a dun’e un carta pa e bay su dokter pa e dokter traha un carta y e bay recherche pa denuncia e acto aki.